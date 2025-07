Ciclismo, Arensman show al Tour, Pogacar in giallo

Roma, 19 lug. (askanews) – Capolavoro di Thymen Arensman al Tour de France. L’olandese della Ineos Grenadiers entra in una maxi-fuga sul Tourmalet, scatta da solo sul Col de Peyresourde. Dopo una corsa in solitaria di 37 km, festeggia la sua seconda vittoria di tappa in un Grande Giro, dopo aver conquistato la Sierra Nevada alla Vuelta 2022, in una giornata che lo ha visto essere l’unico attaccante a resistere al ritorno dei più grandi contendenti alla classifica generale. Alle sue spalle la solita coppia Vingegaard-Pogacar, quest’ultimo saldamente in giallo. Si ritira sul Tourmalet Remco Evenepoel. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) è ora il terzo uomo in classifica generale, dopo il ritiro di Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) all’inizio della tappa. Arensman riprende la maglia a pois Lenny Martinez e andando a trionfare in solitaria sull’arrivo in salita di Superbagneres (Foto © A.S.O / Billy Ceusters)