Ciclismo, Bertrand si ferma per baciare moglie: multato dall’Uci

Roma, 6 lug. (askanews) – Baciare moglie e figlio durante la crono di ieri al Tour de Franche è costato a 200 franchi di multa al francese Julien Bernard. Il portacolori della Trek accolto trionfante sulle strade di casa come se avesse vinto la Boucle, dove passava la tappa, è stato accolto tra due ali di folla. Julien Bernard si ferma per dare un bacio alla moglie che stava aspettando lì il suo passaggio con il figlioletto in braccio. Ma i regolamenti non hanno cuore, così il 32enne corridore della Lidl-Trek si è visto arrivare dalla giuria un’ammenda di 200 franchi svizzeri, pari a circa 205 euro.

“Scusa Uci… Sarei felice di pagare 200 franchi per vivere quel momento ogni giorno” la dua reazione di oggi sui social.