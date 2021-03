Ciclismo: campione del Tour Pogacar prolunga contratto con l’Uae Team Emirates fino al 2026

Berlino, 2 mar. (Adnkronos) – Il campione in carica del Tour de France Tadej Pogacar ha firmato un’estensione del contratto per rimanere all’Uae Team Emirates fino al 2026. Il corridore è diventato il più giovane vincitore del Tour in 116 anni con un emozionante trionfo a settembre, superando lo sloveno Primoz Roglic nella cronometro individuale nel penultimo giorno di gara. E Pogacar continuerà a correre per l’Uae Team Emirates dopo aver affidato il suo futuro alla squadra. L’accordo è stato annunciato dopo che Pogacar ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione all’Uae Tour.