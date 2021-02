Ciclismo: Dagnoni su morte Milone, ‘ci sono problemi di sicurezza negli allenamenti’

Milano, 24 feb. – (Adnkronos) – “Il tema della sicurezza è molto attuale, da dividere in allenamento e gara. Si fa molto nella seconda, ma ci sono ancora problemi negli allenamenti”. Lo dice il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, sul tema della sicurezza ricordando la morte di Giuseppe Milone, il 17enne del Team Nibali coinvolto in un incidente stradale. “Ho insistito molto nel mio programma con l’impiantistica, perché consente di allenarsi in sicurezza in ambienti non trafficati, al giorno d’oggi c’è molto traffico e anche un corridore rispettoso può essere a rischio”, aggiunge Dagnoni alla presentazione del Giro d’Italia.