Ciclismo, Giro d’Italia: a Pedersen tappa e maglia rosa

Roma, 9 mag. (askanews) – Il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 108, la Durazzo (Durrës)-Tirana (Tiranë) di 160 km in 3h36’24″ alla media di 44.362 km/h, conquistando la prima Maglia Rosa di leader della classifica generale. Al secondo e terzo posto il belga Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) ed il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team). Pedersen e Van Aert erano i corridori più attesi oggi e hanno rispettato le attese. Il danese ha coronato l’eccezionale lavoro di squadra della Lidl-Trek, tra cui Ciccone, negli ultimi 40 chilometri. Arrivati già staccati diversi uomini di classifica come Gee e Arensman, brutta caduta e già ritiro per Mikel Landa.

“Vincere la prima tappa e vestire la Maglia Rosa è assolutamente fantastico – le parole di Pedersen all’arrivo – È incredibile quanto duramente abbia lavorato la squadra. Sono felice di poterli ripagare con questa vittoria. Il nostro piano preciso era spingere molto forte in salita e fare selezione in gruppo per lo sprint. Bisogna sempre avere timore di Wout Van Aert, è davvero un grande corridore. Non è mai scontato vincere quando c’è lui ma oggi avevo le gambe per concludere il lavoro per la squadra. È la prima maglia di leader che indosso in un Grande Giro, è una bella sensazione”.

Domani la seconda tappa, Tirana-Tirana (13,7 km, cronometro individuale). La Cronometro interamente cittadina che si svolge lungo ampi viali concatenati da svolte a U. Nella parte centrale una breve salita a Sauk è catalogata GPM (nella stessa posizione è situato il rilevamento intermedio). Ultimi 2 km coincidenti con la tappa del giorno precedente. Ultimi 3 km pianeggianti.