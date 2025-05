Ciclismo, Giro d’Italia via il 9 maggio, ecco gli iscritti

Roma, 2 mag. (askanews) – Manca una settimana esatta al via del Giro d’Italia dall’Albania e le 23 squadre che prenderanno parte alla Corsa Rosa hanno ufficializzato i loro iscritti. Tante le stelle attese in un’edizione che vedrà partecipare ben cinque ex vincitori del Giro d’Italia: Nairo Quintana (2014), Richard Carapaz (2019), Egan Bernal (2021), Jai Hindley (2022) e Primož Roglic (2023).

Tra questi è proprio lo sloveno – reduce dal successo alla Volta a Catalunya – il principale indiziato al successo finale. Roglic, capitano di una Red Bull – Bora – Hansgrohe ambiziosa grazie alla presenza dello stesso Hindley e di Daniel Felipe Martinez, secondo classificato nel 2024, dividerà i favori del pronostico con Juan Ayuso, protagonista autore di un eccellente inizio di stagione, impreziosito da cinque successi tra cui la Tirreno Adriatico. Lo spagnolo, grande favorito anche per la Maglia Bianca, sarà affiancato da un altro esordiente molto atteso, Isaac Del Toro, e da Adam Yates, alla sua seconda partecipazione dopo il 9° posto conquistato nel 2017.