Ciclismo, il francese Paret-Peintre vince sul Mont Ventoux

Roma, 22 lug. (askanews) – Il francese Valentin Paret-Peintre conquista la 16^ tappa del Tour de France, 171,5 km con partenza da Montpellier e arrivo sul mitico Mont Ventoux, il gigante della Provenza, in una giornata piena di sole e con il consueto grande spettacolo di pubblico. Il 24enne portacolori della Soudal-Quick Step aveva già vinto una tappa al Giro d’Italia è stato il migliore dei fuggitivi e ha battuto allo sprint l’irlandese Ben Healy (Irl, Ef), con Santiago Buitrago (Col, Bahrain) terzo a 14″. Alle loro spalle, mentre Mathieu Van der Poel non era partito (polmonite), scatti e controscatti tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: il danese ha fatto lavorare a lungo la squadra sul Ventoux – traguardo di tappa nella storia del Tour per l’11/a volta e ha provato più volte a staccare la maglia gialla, ma senza successo. E alla fine è stato Tadej, sul traguardo, a guadagnare 2″ sul rivale per eccellenza portando il vantaggio a 4’15″.