Ciclismo, impresa Ciccone che vince a San Sebastian

Roma, 2 ago. (askanews) – L’Italia torna a trionfare nella Classica di San Sebastian: impresa solitaria per Giulio Ciccone che torna in gara dopo la caduta sfortunatissima all’ultimo Giro e lo fa in grande, imponendosi in terra spagnola. Successo numero dodici per l’abruzzese della Lidl-Trek, uno dei più belli dell’intera carriera. Una vittoria che mancava addirittura dal 2003, quando ad imporsi fu Paolo Bettini davanti a Ivan Basso e Danilo Di Luca. L’abruzzese è riuscito ad evadere dal gruppo proprio assieme al messicano secondo all’ultimo Giro d’Italia. I due hanno guadagnato una quarantina di secondi sugli inseguitori e si sono andati a giocare il successo sull’ascesa decisiva del giorno: Murgil-Tontorra. Sulle durissime pendenze Ciccone ha fatto la differenza staccando il proprio rivale e tenendo il passo anche su un rimontante Christen. Nella successiva discesa Ciccone ha incrementato il gap e si è andato a prendere un successo bellissimo sul lungomare basco, arrivando a braccia alzate