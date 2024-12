Ciclismo, La Vuelta 2025 partirà dalla Reggia di Venaria

Roma, 2 dic. (askanews) – La Vuelta 2025 partirà dal Piemonte, dalla Reggia di Venaria, ai piedi delle montagne in un’edizione molto speciale che celebra il 90° anniversario della corsa spagnola. La regione italiana ospiterà le prime tre tappe nella loro interezza, a partire dal 23 agosto, prima che il gruppo torni in Spagna. L’annuncio ufficiale è stato dato questa mattina (lunedì 2 dicembre) in un evento tenutosi a Torino, alla presenza di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino; Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; Marina Chiarelli, assessore al turismo, cultura e sport della Regione Piemonte; e Javier Guillén, direttore generale di La Vuelta. Per la Vuelta è la sesta partenza dall’estero e la prima volta che partirà dall’Italia, dopo Lisbona (1997), Assen (2009), Nîmes (2017), Utrecht (2022) e Lisbona-Oeiras-Cascais (2024). A questo si aggiunge la partenza ufficiale già annunciata da Monaco nel 2026.