Ciclismo, Maxicaduta, tappa neutralizzata

Roma, 15 mag. (askanews) – Una frazione apparentemente tranquilla, la sesta tappa che porta i corridori da Matera a Napoli, è stata sconvolta da una maxi-caduta in gruppo a circa 70 km dal traguardo a causa della pioggia. Van den Bossche e Hindley (il primo che scivola) sono rimasti a terra, la caduta è stata provocata dall’asfalto scivoloso nell’attraversamento di un centro abitato. Anche Pedersen ha perso tempo, rallentato dalla caduta. Hindley è stato soccorso in ambulanza ed è costretto al ritiro. Anche Van den Bossche non ce la fa. Viene chiamata una seconda ambulanza, che viene issata su una barella e portato via. Anche per lui il Giro finisce qui. Magnier, pure lui a terra, riparte. I corridori stanno diminuendo la pressione delle gomme, ma è possibile che di fatto la corsa vera e propria riparta solo per la volata, dunque negli ultimi chilometri.