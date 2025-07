Ciclismo, Milan trionfa a Laval: dopo 6 anni vittoria italiana al Tour

Roma, 12 lug. (askanews) – Arriva la vittoria italiana al Tour de France. E’ di Jonathan Milan, che ha trionfato a Laval conquistando la sua prima vittoria di tappa al Tour de France. Il corridore della Lidl-Trek non solo ha alzato le braccia al cielo per la prima volta, ma ha anche messo fine alla più lunga astinenza dell’Italia nella storia della corsa. Erano passate 113 tappe dal successo di Vincenzo Nibali a Val Thorens (tappa 20 del Tour 2019), numero che corrisponde a quello di emergenza per la polizia in Italia. Al 114° giorno, Milan ha risposto alla chiamata. Con il suo eccezionale palmarès su pista, Milan continua anche la tendenza dei campioni del mondo a vincere in questo Tour. Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) hanno completato la top 3 di tappa, mentre Mathieu Burgaudeau e Matteo Vercher (Total Energies) hanno condiviso il premio della combattività come riconoscimento della loro grinta. (Foto © A.S.O. / Billy Ceusters)