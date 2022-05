Ciclismo, muore per un incidente l’ex pistard Dario Sonda, campione del mondo juniores nel 2009

Lutto nel mondo del ciclismo veneto. E’ morto Dario Sonda, trentunenne ex ciclista bassanese, campione del mondo dello scratch tra gli juniores nel 2009. Lo rende noto l’’Unione Ciclisti Trevigiani, per cui aveva corso. Sonda è morto in seguito alle gravissime lesioni riportate in un incidente stradale in sella al suo scooter. Venerdì sera l’ex campione si stava recando al lavoro, per il turno di notte alla Special Springs srl di Romano d’Ezzelino, quando si è scontrato con un’auto, una Bmw, che sopraggiungeva in direzione opposta e che aveva avviato una manovra di svolta. L’urto è stato violentissimo, immediatamente soccorso, Sonda era stato portato in ospedale a Vicenza ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. “Purtroppo oggi il suo cuore si è fermato, Dario lascia la moglie Giulia e i due piccoli figli. A loro e alla famiglia Sonda vanno le più sentite condoglianze dell’Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol”, si legge nella nota.