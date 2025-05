Ciclismo, Nico Denz vince la tappa, Del Toro in rosa

Roma, 29 mag. (askanews) – Il tedesco Nico Denz (Red Bull – Bora – Hansgrohe) ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia 108, la Morbegno-Cesano Maderno di 144 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Edward Planckaert (Alpecin-Decuninck) giunti a 1’01″. Entrato nella maxi-fuga di giornata con oltre 30 corridori e rimasto poi in un gruppo più ristretto di 11 uomini, ha attaccato da solo a circa 15 km dal traguardo. Ritirato Aysuo per una puntura d’ape all’occhio. Nessuno scossone in classifica, gruppo maglia rosa a oltre 10 minuti dal tedesco con Del Toro sempre in rosa.