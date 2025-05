Ciclismo, Niente distacchi, varrà solo ordine d’arrivo

Roma, 15 mag. (askanews) – La sesta tappa del Giro d’Italia, partita da Potenza per giungere a Napoli è ripartita dopo la neutralizzazione a 60 km dal traguardo. In testa Paleni e van der hoorn con 50 secondi sul gruppo. Secondo le decisioni della giuria non varrà il traguardo intermedio e nemmeno saranno conteggiati i distacchi, i punti per la maglia ciclamino e gli abbuoni al traguardo. Varrà soltanto la vittoria di tappa e l’ordine di arrivo. La Red Bull Bora-Hansgrohe è stata la squadra più colpita dalla maxi-caduta, originata sfortunatamente da uno dei suoi uomini, Tratnik. Assieme a lui sono finiti per terra Dani Martinez, Aleotti e Hindley, che ha avuto la peggio ed è stato costretto al ritiro. Rimasti per fortuna in piedi Roglic e l’italiano Pellizzari. Oltre alla maglia rosa del 2022 Hindley hanno abbandonato la corsa anche Dion Smith dell’Intermarché-Wanty e Juri Hollman dell’Alpecin-Deceunink