Ciclismo, Pedersen vince anche la quinta tappa a Matera

Roma, 14 mag. (askanews) – Non c’è due senza tre. Mads Pedersen vince anche la quinta tappa del Giro d’Italia, la Ceglie Messapica-Matera di 151km. Sul traguardo precede di un soffio Edoardo Zambanini, autore di un clamoroso scatto negli ultimi metri, e Tom Pidcock. Ancora una volta è stato decisivo il lavoro del compagno di squadra Vacek negli ultimi chilometri. Il danese festeggia così il rinnovo a vita con la Lidl-Trek ufficializzato prima della frazione. “Non ero affatto sicuro di aver vinto – le parole del danese all’arrivo – Gli ultimi 20 km sono stati incredibilmente duri. Ho sofferto tantissimo. Dopo l’ultima salita ero un po’ attardato. Ero ancora nel gruppo che si giocava la vittoria, ma ho dovuto spendere tante energie per rientrare sulla ruota di Vacek. Per fortuna ne avevo ancora abbastanza per lo sprint finale. Vincere con la Maglia Rosa è pazzesco. È molto più di quanto abbia mai sognato. Che Giro che stiamo facendo, e che squadra ho attorno a me! Domani si va a Napoli, lì ho già vinto. Ogni giorno proviamo a vincere il più possibile. Ci riproveremo”.