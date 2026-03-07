Ciclismo, Pogacar vince Strade Bianche, poker a Siena

Roma, 7 mar. (askanews) – Ancora una volta domina Tadej Pogacar. Il campione del mondo sloveno conquista per la quarta volta in carriera la Strade Bianche, imponendosi in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo di Siena al termine di una corsa spettacolare sugli sterrati senesi.

La svolta decisiva arriva sul settore di Monte Sante Marie, a circa 80 chilometri dall’arrivo, quando Pogacar lancia l’attacco che spezza la corsa. A provare a resistere al ritmo dello sloveno è il giovane francese Paul Seixas, protagonista di un lungo duello prima di cedere e chiudere al secondo posto. Terza posizione per il messicano Isaac del Toro, compagno di squadra di Pogacar.

Negli ultimi chilometri lo sloveno gestisce senza problemi il vantaggio e si presenta in solitaria sulle rampe finali che portano in Piazza del Campo, accolto da una folla festante, centrando così il quarto successo nella classica toscana e diventando l’unico corridore capace di vincerla quattro volte. Alle sue spalle il francese Seixas e il messicano Isac Del Toro

Nella prova femminile successo della svizzera Elise Chabbey. Quarta l’azzurra Elisa Longo Borghini.