Ciclismo, Quarto squillo per Pedersen. Del Toro sempre in rosa

Roma, 23 mag. (askanews) – Un maestoso Mads Pedersen si impone in volata sulla salita di Vicenza davanti a van Aert conquistando la tredicesima tappa del Giro d’Italia: la Rovigo-Vicenza di 180km. Leggermente staccata, ma comunque sul podio, la maglia rosa Del Toro. Quarto successo in questo Giro per il danese, quinto per la Lidl-Trek, il messicano della UAE Emirates guadagna ancora secondi sul compagno di squadra Ayuso e sugli altri favoriti in classifica generale. “Che Giro incredibile – le parole di Pederson a fine tappa – Ho sprintato di puro istinto. Sono dovuto partire vicino alle transenne, quindi ho lanciato un po’ prima di quanto avrei voluto. In una giornata così dura e con un finale del genere, tutti hanno le gambe che bruciano. Inizialmente avevamo provato a vincere la tappa con Mathias Vacek: anche lui merita di avere la sua occasione. Se ci fosse stata un po’ di esitazione nel gruppo, Romain Bardet e lui avrebbero potuto giocarsi la vittoria. Era la situazione ideale: io potevo restare a ruota e lasciare che fossero le altre squadre a lavorare. Sono felice per questa vittoria e per aver aggiunto altri 50 punti alla Maglia Ciclamino. È una sensazione bellissima vincere ancora”.