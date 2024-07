Ciclismo, Roglic abbandona il Tour dopo la caduta

Roma, 12 lug. (askanews) – Primoz Roglic lascia il Tour de France e saluta la Grande Boucle dopo la caduta rovinosa di ieri a 14,4 chilometri dal traguardo di Villeneuve sur Lot. Il 34enne sloveno ha in bacheca tre Vuelta e un Giro d’Italia, manca solo la corsa francese. Roglic puntava a inserirsi dietro la coppia Pogacar-Vingegaard, ma già prima dell’incidente le ambizioni di maglia gialla sembravano minime: in salita ha sempre faticato rispetto ai due mostri. Ieri Roglic è franato per colpa di un maldestro Aleksej Lutsenko (Astana Qazaqstan): il kazako ha toccato il cordolo e fatto partire la carambola che ha coinvolto una trentina di corridori in gruppo, alla velocità di 52 km/h. Primoz, però, è quello che ha subito più dann: quando è risalito in bici, aveva 50″ di ritardo, diventati ben 2’27″ sul traguardo raggiunto a fatica anche a grazie ai compagni.