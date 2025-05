Ciclismo, Tappa a Verona, Del Toro in rosa

Roma, 25 mag. (askanews) – Secondo successo in carriera per lo spagnolo Carlos Verona al Giro d’Italia che ha conquistato la tappa da Fiume Veneto ad Asiago. Alle sue spalle nell’ordine Stork e Scaroni. Arrivo in solitaria per il corridore della Lidl-Trek (squadra che ha conquistato già ben 6 tappe). Ultima ascesa, quella verso Dori, con grande spettacolo. Davanti Verona è andato via in solitaria, scollinando con una dozzina di secondi davanti a Garofoli e Zana, dietro invece ancora attacchi a ripetizione, con Primoz Roglic a crollare e Del Toro scatenato. Verona è riuscito a gestire un margine importante sui contrattaccanti, che sono giunti a 20″, regolati da Stork e Scaroni. Subito dopo il gruppo dei migliori, mentre Roglic, supportato da Pellizzari, lascia per strada 1’30″. Del Toro resta in maglia rosa, mentre Roglic perde ulteriore terreno in classifica generale. Domani giorno di riposo, si riparte martedì con la 16^ tappa: tante montagne con arrivo a San Valentino (Brentonico).