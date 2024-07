Ciclismo, volata vincente di Groenewegen al Tour de France

Roma, 4 lug. (askanews) – Seconda volata consecutiva al Tour de France nella tappa attesissima per i ventagli che alla fine non hanno fatto paura ai big. Ad imporsi sul traguardo di Dijon nella sesta frazione è il campione olandese Dylan Groenewegen: sesta affermazione della carriera alla Grande Boucle per il corridore della Jayco AlUla. Resta in Maglia Gialla Tadej Pogacar in attesa della cronometro individuale di domani. Partenza da Nuits-Saint-Georges e arrivo a Gevrey-Chambertin dopo 25.7 km e 300 metri di dislivello, con un solo tratto in salita (il Côte de Curtil-Vergy 1,6 km al 6,1%) nella parte centrale del percorso. È la prima delle due crono previste in questa Grande Boucle: la seconda è in programma all’ultima tappa, il 21 luglio, da Monaco a Nizza. (Foto X Tour de FRance)