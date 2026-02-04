Ciclone Harry, Tajani “Saremo presenti anche quando i riflettori saranno spenti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “A Washington ci sarà, nella residenza dell’ambasciatore, un incontro con gli italiani in America e con la Niaf per contribuire ai ristori alle popolazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna. Dobbiamo lavorare e faremo ciò che è possibile per quanto riguarda il mio Ministero. Saremo presenti anche quando i riflettori saranno spenti”. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in risposta a una domanda dell’agenzia Italpress nel corso di un punto stampa all’Ambasciata di Washington.

