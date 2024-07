Ciclone Jasmine Paolini: è agli ottavi di Wimbledon

Roma, 5 lug. (askanews) – Il ciclone Jasmine Paolini si abbatte su Bianca Andreescu e con autoritario 7-6 (4) 6-1 in un’ora e 31′ si guadagna gli ottavi di finale di Wimbledon, un’altra delle sue prime volte di questo straordinario 2024. La canadese 24enne è la numero 176 del mondo ma anche una delle 7 giocatrici del tabellone femminile non testa di serie ad aver vinto uno Slam in carriera (US Open 2019): Paolini, al coperto del Campo 1 col tetto chiuso (inevitabile in una mattinata segnata dalla pioggia), la supera di classe nel primo set e la travolge nel secondo, in un meraviglioso crescendo di precisione e forza. Al quarto turno la 28enne azzurra se la vedrà con la vincente della sfida tra l’ucraina Kostyuk e la statunitense Keys.