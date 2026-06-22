Cicloturismo, il Green Road Award celebra le vie del turismo lento

L’Umbria guida il podio, premi anche a cammini, ippovie e Francia

Milano, 22 giu. (askanews) – Pedalare lentamente per scoprire un territorio, attraversando borghi, parchi e paesaggi naturali. Il cicloturismo continua a crescere in Italia e il Green Road Award, l’Oscar italiano del Cicloturismo, premia le Regioni che investono di più nella mobilità in bici e nella valorizzazione del territorio.Alla cerimonia di premiazione a Sanremo è stata incoronata vincitrice dell’edizione 2026 la Ciclovia del Trasimeno, in Umbria. Sul podio anche il Giro ad Anello del Gargano in Puglia e, a pari merito, la Ciclovia Via del Mare in Piemonte e la Ciclovia Etruria nel Lazio.A distinguere il percorso umbro è stata anche l’attenzione all’inclusività e all’accessibilità, come ha spiegato Simona Meloni, assessore al Turismo della Regione Umbria: “Quella del Trasimeno ha un’importante particolarità: è accessibile a 360 gradi. Abbiamo 338 punti digitali collegati con i gps e 14-15 cartelloni. E poi abbiamo ovviamente la possibilità di far accedere tutti, dai più piccoli ai più grandi, alle famiglie”Oltre ai premi principali sono state assegnate anche le menzioni speciali dedicate ai Cammini, alle Ippovie – novità di questa edizione – e al tema del “Silenzio”. Un riconoscimento è andato anche alla Francia come migliore destinazione straniera bike friendly.Proprio il “Silenzio” è stato il filo conduttore dell’edizione 2026, come simbolo di un modo di viaggiare che invita a rallentare e a riconnettersi con la natura. Come ha sottolineato Ludovica Casellati, ideatrice del Green Road Award e presidente della giuria: “Il silenzio vuol dire uscire dalle città chiassose, riconnetterci con noi stessi, immergerci nella natura e sentire solo i suoni di quello che ci circonda, il suono delle ruote, il battito del nostro cuore. Questo è il grande valore del cicloturismo che ci porta appunto a pedalare in territori che altrimenti non potremmo mai vedere e conoscere”.Sanremo è stata scelta come sede della premiazione per celebrare la Cycling Riviera della Liguria, vincitrice dell’edizione 2025, completata proprio in questi giorni con l’inaugurazione dell’ultimo tratto della pista ciclabile costruito sulla vecchia ferrovia che affaccia sul mare, come ha ricordato Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria: “Lo scorso anno avevamo vinto il Green Road Award proprio per questa pista ciclabile, che però era 24 chilometri. Invece oggi si inaugura l’incompiuta che sono 45 chilometri, attraversa due province, quella di Savona e quella di Imperia, quindi si può andare da Andora fino a Ospedaletti, in bicicletta, a piedi, come volete”.Il Green Road Award dà ora appuntamento al 2027 in Umbria, regione che ospiterà la prossima edizione dell’Oscar italiano del Cicloturismo.