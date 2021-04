Cida-Censis: per italiani fiducia al top in medici, poca per Pa in generale

Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Fiducia nelle professioni, meno nella Pa in generale. E’ quello che esprimono gli italiani, come evidenziato dal 1° Rapporto Cida-Censis “Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere – Perché con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo” presentato questa mattina in streaming. Il 78% degli italiani ha molta o abbastanza fiducia nei medici di medicina generale, l’87% nei medici ospedalieri, l’89,6% negli infermieri, il 78,3% nelle forze dell’ordine, il 74,7% negli insegnanti e il 59,2% nei presidi