Cida, il presidente Stefano Cuzzilla al Quirinale. Medaglia d’oro a Sergio Mattarella: Una garanzia per il Paese

In occasione dell’Assemblea nazionale della Confederazione italiana dei dirigenti e dellealte professionalità, riunitasi ieri a Roma, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente di Cida Stefano Cuzzilla insieme a una delegazione composta dai vicepresidenti Cida Mario Mantovani, Guido Quici e Giorgio Rembado e dal direttore Cida Teresa Lavanga, in rappresentanza di tutte le categorie di manager.

“L’incontro, che si è svolto nella massima cordialità, è stata l’occasione – si legge in una nota – per condividere con il capo dello Stato la spinta che la dirigenza pubblica e privata vuole imprimere all’Italia, con l’obiettivo di rimettere al centro merito e competenze per garantire l’attuazione del Pnrr e fronteggiare le situazioni di assoluta urgenza per il Paese”.

In occasione dell’incontro, a nome del milione di dirigenti, il presidente Cuzzilla ha voluto ringraziare Mattarella consegnandogli la Medaglia d’oro di Cida: “Un simbolico riconoscimento per la capacità di garantire l’equilibrio istituzionale, la stabilità e l’alta reputazione del Paese, qualità particolarmente apprezzate dal mondo manageriale soprattutto in un contesto storico di grande volatilità, in cui le variabili sono più numerose dei punti fermi e in cui l’emergenza prende il sopravvento su pianificazione e programmazione”.

