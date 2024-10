Cida, martedì la presentazione dell’XI Osservatorio sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare

Cida, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, presenta (martedì 29 ottobre, alle ore 14, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, in via di Campo Marzio 78, Roma) l’XI Osservatorio sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare a cura del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali. Tema: “Le dichiarazioni dei redditi 2022. L’analisi Irpef e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia dei contribuenti e territori negli ultimi 15 anni. Il difficile finanziamento del welfare italiano”.

Oltre ad Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali e a Stefano Cuzzilla, Presidente Cida, saranno presenti: Francesco Battistoni, segretario di presidenza alla Camera dei Deputati; Paolo Barelli, presidente del Gruppo Forza Italia, Camera dei Deputati; Luigi Marattin (Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati); Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera; Bruno Tabacci (Commissione Finanze della Camera);Daniela Torto, (Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera); Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze.