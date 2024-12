Cidiverte acquisisce GameStop Italia e amplia la rete di GameLife

GameStop Italia cambia proprietà: Cidiverte acquisisce il 100 per cento del capitale sociale della filiale italiana, segnando un’importante svolta per il mercato videoludico nazionale. Già nota come distributore esclusivo di titoli di Take-Two Interactive, tra cui le produzioni di Rockstar Games e 2K Games, Cidiverte rafforza la sua posizione integrando la rete di negozi GameStop nella catena GameLife.

I punti vendita continuano a operare sotto il marchio GameStop per un periodo massimo di sei mesi, per poi adottare gradualmente l’insegna GameLife. Questa operazione si inserisce in un piano di riorganizzazione strategica del gigante statunitense GameStop, che, con oltre 4.000 negozi a livello globale, ha affrontato difficoltà legate al crescente predominio degli acquisti digitali nel settore.