Cieli grigi: il percorso difficile dei Paesi più inquinati al mondo

Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 10 marzo 2025.

“Negli ultimi anni l’elettrificazione è diventata una priorità strategica per molti Paesi”, ragiona Pippo Ranci, già professore di politica economica all’Università Cattolica di Milano, “il clean cooking non è sempre un obiettivo esplicito dei programmi nazionali di elettrificazione, ma di fatto ne è una conseguenza indiretta. Laddove arriva l’elettricità, l’adozione di metodi di cottura più puliti diventa più semplice, almeno nelle aree urbanizzate. Qui il costo dell’energia elettrica gioca un ruolo determinante: se l’elettricità è accessibile e conveniente, tende a sostituire gradualmente le soluzioni tradizionali più inquinanti”. Ma dal punto di vista geografico si osservano dinamiche diverse: “L’accesso all’elettricità è diventato pressoché universale in molte parti dell’Asia”, prosegue Ranci, “mentre l’Africa – in particolare la regione subsahariana – procede a un ritmo più lento. In America Latina la situazione è eterogenea: alcune regioni rurali e impervie restano indietro rispetto alle aree più sviluppate”.

Il Bangladesh sotto il peso dei mattoni

A Dacca, la capitale del Bangladesh, la situazione è particolarmente critica durante l’inverno, quando le emissioni delle industrie tessili, il traffico intenso e la combustione di rifiuti peggiorano la situazione. Il primo marzo Dacca era addirittura in cima alla lista mondiale di IQAir, con l’aria classificata come “malsana”, il che indica una grave minaccia per la salute dei residenti. Una delle principali fonti di inquinamento è l’industria dei mattoni: i forni antiquati, altamente inquinanti, emettono enormi quantità di particolato e gas tossici. Gli impatti sulla popolazione sono enormi. Secondo il rapporto State of global air 2024, pubblicato dall’Health effects institute in collaborazione con l’Unicef, solo nel 2021 l’inquinamento atmosferico è stato responsabile di oltre 235mila decessi nel Paese.

Le strade inquinate di Hong Kong

In Cina sono le province del Nord, come Hebei e Xinjiang, insieme ad altre aree come Hainan, a ospitare le città con i livelli più elevati di inquinamento. Il governo di Xi Jinping ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre l’inquinamento atmosferico, con target al 2027 e al 2035 che però rimangono comunque superiori alle linee guida Oms. Il settore energetico è ancora basato in larga parte sulla combustione di carbone, assieme alla produzione di cemento e altri processi industriali.

A Hong Kong, costa sud della Cina, l’inquinamento atmosferico è uno dei maggiori problemi. Soprattutto nelle sue aree più densamente popolate come Causeway Bay, Central e Mong Kok. Proprio a Mong Kok è ambientato lo studio di Jeffrey Chang, ricercatore presso l’Università di Hong Kong. Utilizzando il software Envi-met, Chang ha analizzato come il vento e le geometrie degli edifici influenzino i livelli di inquinamento. La ricerca ha evidenziato come l’aria stagnante, intrappolata tra gli alti edifici delle strade affollate, crei hotspot localizzati con livelli di inquinamento elevati. Le simulazioni di Chang hanno mostrato anche che gli inquinanti come gli ossidi di azoto (Nox) possano viaggiare verso l’alto fino ai livelli medi degli edifici, con concentrazioni che salgono fino a dieci metri.

LEGGI ANCHE: Inquinamento, Legambiente: che aria tira nelle città italiane?

Luci e ombre in Europa

E in Europa? Dagli ultimi rapporti IQAir emerge una linea di tendenza in miglioramento, con ottime performance di Estonia, Finlandia e Regno Unito e situazioni particolarmente critiche in Serbia e Montenegro. In Italia la Val Padana resta una delle aree europee più inquinate. Secondo i dati pubblicati a dicembre 2024 dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea), nel Vecchio Continente il numero di morti dovute all’esposizione a inquinamento atmosferico, ad esempio alle polveri fini, sta diminuendo, ma i livelli di inquinanti restano al di sopra dei livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Qualche numero: tra il 2005 e il 2022, ultimo anno analizzato, i decessi riconducibili all’esposizione al particolato fine o PM 2,5 sono scesi del 45%; considerando anche le norme entrate in vigore in Ue, l’obiettivo di arrivare a una riduzione del 55% entro il 2030 pare raggiungibile. Ma c’è ancora strada fare: nel 2022 in Ue si sono contate ancora circa 239mila morti dovute al particolato fine, 70mila all’esposizione all’inquinamento da ozono (O3) e 48mila all’esposizione all’inquinamento da biossido di azoto (NO2).

Gli effetti dell’inquinamento sull’attività cerebrale non sono un problema dell’epoca moderna. In uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the national academy of sciences, un team internazionale di scienziati ha ipotizzato che gli antichi romani, esposti al piombo presente in numerosi oggetti di uso quotidiano, potrebbero aver subito una riduzione del QI a causa dell’inquinamento atmosferico, sebbene guerre e scarsità di cibo abbiano avuto un ruolo importante.

Sapevate, infine, che l’inquinamento atmosferico può rendere difficili le attività quotidiane? A suggerirlo è uno studio sperimentale condotto dalle università di Birmingham e Manchester e pubblicato su Nature Communications. E, fatto abbastanza sorprendente, basta anche una breve esposizione di un’ora. I ricercatori hanno effettuato il test su 26 soggetti adulti sani, con età media sotto i 30 anni. Li hanno esposti a livelli elevati di inquinamento atmosferico, utilizzando il fumo di candela, e poi ad aria pulita, testando le capacità cognitive prima e quattro ore dopo l’esposizione. Il risultato? L’inquinamento dell’aria, in concentrazioni paragonabili a quelle delle principali città europee, ha peggiorato l’attenzione selettiva degli individui, ovvero la loro capacità di focalizzarsi su stimoli specifici. Ignorare questi allarmi sarebbe imperdonabile.