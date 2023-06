Cielo Itinerante e Fondazione Cdp, al via i summer camp di Operazione Cielo

Napoli, Milano e Roma: queste le tre città che ospiteranno i campi estivi di “Operazione Cielo”, il nuovo progetto lanciato da Il Cielo Itinerante, non-profit che da due anni attraversa l’Italia con un pulmino per “portare il cielo dove non arriva” tra i bambini che vivono in zone di disagio sociale e povertà educativa, e sostenuto da Fondazione CDP.

I campi estivi, tutti in partenza a giugno, dureranno quattro settimane e coinvolgeranno più di 200 ragazzi tra i 10 e i 14 anni di età che, oltre a sperimentare un innovativo metodo di apprendimento della matematica, verranno anche coinvolti in laboratori sullo spazio e in serate di osservazione del cielo. I campi estivi si svolgeranno nei quartieri di: Forcella, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Carlo all’Arena a Napoli, Giambellino a Milano e Tor Bella Monaca a Roma.

Durante i summer camp, 30 formatori e insegnanti provenienti da tutta Italia adotteranno con i ragazzi il metodo sperimentale “Youcubed”, sistema innovativo di insegnamento della matematica, messo a punto da Jo Boaler, professoressa di Mathematics Education alla Stanford Graduate School of Education.

La scelta di formare professionisti da tutto il territorio nazionale e coinvolgere ragazzi cresciuti in contesti di fragilità sociale riflette l’impegno de Il Cielo Itinerante e Fondazione CDP in merito all’importanza dello sviluppo delle competenze STEM e dell’inclusione, anche attraverso l’utilizzo di metodi innovativi e figure modello in grado di stimolare le giovani generazioni.

Il progetto “Operazione Cielo” è patrocinato da: Comune di Napoli, con il riconoscimento di ESA – Agenzia Spaziale Europea e ASI – Agenzia Spaziale Italiana, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e il Centro OAE Italia dell’Unione Astronomica Internazionale e realizzata con il supporto di: Altra Napoli EF, Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi ONLUS, Asso.Gio.Ca Associazione Gioventù Cattolica, Fondazione Famiglia di Maria e Fondazione L’Albero della Vita ONLUS, Fondazione Bracco, Fondazione Paolo Bulgari e Iliad.

Per saperne di più: www.ilcieloitinerante.org