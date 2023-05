Giovedì 25 maggio alle 18.00 si inaugura ‘Cielo Plurale’, la personale di Cetty Previtera allo studio Il Grattacielo Milano. La mostra è a cura di Giampiero Castiglione in collaborazione con Galleria Quam. Sarà visitabile fino al 25 giugno dal mercoledì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00 o su appuntamento. Il Grattacielo Milano è in via P. Sottocorno 56 – info 02 49705563.