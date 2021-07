Cig Covid, Ebac: In arrivo 4,2 milioni di euro per gli artigiani della Campania

Sono stati accreditati sul conto del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato oltre 76 milioni. Si tratta della ulteriore tranche di finanziamento della cassa integrazione per Covid, una quota parte di quanto disposto dalla Legge di Stabilità per pagare le prime 12 settimane di ammortizzatore sociale.

“Siamo già al lavoro – dice Achille Capone, presidente dell’EBAC-Ente Bilaterale Artigianato Campania – per corrispondere, direttamente ai lavoratori, i pagamenti relativi ai mesi di aprile e maggio. Sulla base delle pratiche rendicontate, nel prossime ore arriveranno in Campania oltre 4,2 milioni di euro”.

FSBA comunica inoltre che, visti i tempi di perfezionamento delle procedure amministrative è molto probabile che già all’inizio della prossima settimana vengano resi materialmente disponibili altri 130 milioni. Questi sono parte del finanziamento del ‘Decreto Sostegni’ per il pagamento delle ulteriori 28 settimane di cassa integrazione. Anche per questa operazione di pagamento delle prestazioni per aprile, maggio e parte di giugno il Fondo agirà tempestivamente utilizzando tutte le risorse nel giro di poche ore.