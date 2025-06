Cil Spa entra in Alis. Guido Grimaldi: Un’adesione nel segno della sostenibilità e dell’innovazione

“Accogliamo con grandissima soddisfazione l’ingresso di Cil – Compagnia Italiana Lubrificanti Spa nella nostra associazione. L’azienda si distingue per la qualità dei suoi prodotti, per l’elevata competenza tecnica e per la capacità di offrire soluzioni innovative, quali ad esempio additivi e lubrificanti che generano un incredibile risparmio economico ma anche in termini di efficienza operativa, elementi fondamentali per la competitività delle imprese del nostro settore. La presenza di Cil all’interno di Alis rafforzerà ulteriormente il nostro impegno per una logistica sostenibile, innovativa e di qualità, grazie all’apporto di una realtà così importante, che ha saputo coniugare tecnologia avanzata, attenzione all’ambiente e un servizio tecnico specializzato a supporto della propria clientela. Siamo certi che questa nuova sinergia contribuirà in modo significativo alla crescita del nostro network e al raggiungimento degli obiettivi comuni in termini di sviluppo sostenibile e innovazione nel settore logistico e dei trasporti”.

Il presidente di Alis Guido Grimaldi comunica l’adesione della Compagnia Italiana Lubrificanti, una società indipendente fondata nel 1963 e specializzata, con i propri marchi Vanguard e Molyguard, nella formulazione, produzione e commercializzazione di oli e grassi lubrificanti per il settore automobilistico ed industriale, per l’autotrazione e per applicazioni che richiedono soluzioni tecnologiche avanzate. Con sede a Milano e stabilimento di produzione a Lainate, Cil offre alla propria clientela una vasta gamma di prodotti di elevata qualità, un accurato Servizio di Assistenza Tecnica, particolarmente utile nella fase di definizione dei prodotti più adatti per le diverse applicazioni, nonché un approfondito Servizio di Analisi dei lubrificanti in esercizio. “Proprio in quest’ottica – gli fa eco Paolo Arcidiacono di Cil – l’adesione ad Alis nasce dalla volontà di contribuire attivamente alla diffusione di pratiche sostenibili nella logistica, attraverso soluzioni come gli additivi della linea Lorica, che oltre a permettere una concreta riduzione dei consumi di carburante, migliorano l’efficienza dei mezzi e riducono l’impatto ambientale. Un vantaggio tangibile per gli operatori del trasporto e un passo deciso che va incontro al rispetto dell’ambiente”.