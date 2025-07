Cile, al via “Espacio Food&Service”: l’agroalimentare italiano in vetrina a Santiago

L’Agenzia Ice organizza per la prima volta la partecipazione collettiva italiana alla fiera Espacio Food & Service 2025, presso il Centro Fieristico Espacio Riesco di Santiago del Cile dal 30 settembre al 2 ottobre. Si tratta dell’evento fieristico più importante del settore agroalimentare in Cile, giunto nel 2024 alla 12esima edizione con oltre 30.000 visitatori. Nell’edizione 2025 il ruolo dell’Italia è quello di Paese Partner, opportunità di rilevante importanza per accrescere la visibilità e la promozione delle imprese italiane. Nonostante le dimensioni contenute del mercato cileno, le importazioni dei prodotti alimentari dall’Italia sono in costante crescita, passando da 61 milioni di dollari nel 2020 a 80 milioni nel 2023, sebbene con una flessione del 23,8% rispetto al 2022 e una quota di partecipazione del 6,2% rispetto al totale importato dal paese. Nei primi 8 mesi del 2024 le esportazioni italiane in Cile vedono al primo posto il caffè seguito da cioccolato, superalcolici, altre preparazioni alimentari (prodotti per pasticceria, panna vegetale e affini), pasta alimentare e formaggi.