Cile, presentato il libro sulle grandi opere degli emigrati italiani

L’Associazione Emilia-Romagna Valle de Aconcagua, in Cile, in collaborazione con la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, ha lanciato questa settimana la pubblicazione “Grandi opere degli emigrati italiani in 500 anni di storia del Cile”. La ricerca mira a mettere in risalto il contributo degli italiani alla storia del Cile, partendo dai diari di bordo di Antonio Pigafetta, geografo che partecipò alla prima circumnavigazione attorno al globo tra il 1519 e il 1522, fino alle grandi emigrazioni di famiglie italiane giunte al paese sudamericano nel XX secolo. “Come vedremo – scrive nel prologo il direttore generale dell’iniziativa, Pietro Alfonso Bianchini – già la sola presenza di famiglie italiane in questi luoghi sarà sinonimo di un aumento dell’educazione e della cultura, perché la cultura proviene anche dal “modo di vivere” e sarebbe uno sbaglio pensare alla cultura solo come un insieme di conoscimenti sulla musica, sulla scienza o sulla letteratura. La cultura inizia dal modo di vita, di cucinare, di tramandare la conoscenza e di migliorare la vita. Insomma, vale sempre il detto “costruire nel cervello dei bambini nuove strade migliori”. La pubblicazione è accessibile gratuitamente sulla pagina del Museo Virtuale dell’Emigrazione Emiliano-Romagnola nel Mondo.