Cilea Academy, come truccare gli attori per il cinema: un successo i corsi di Ciro Florio

Si è felicemente concluso il primo corso di Trucco & Parrucco per il Cinema, attivato dal maestro Ciro Florio, nell’ambito della “Cilea Academy” che vanta come direttore artistico l’attore Lello Arena. Una nuova esperienza didattica per il mago del make up & hair stylist Florio che, in pochi mesi, è riuscito a mietere successi in questa nuova mission , riscuotendo ampi consensi nel comparto formativo ad hoc tra gli allievi iscritti ed anche per i risultati dagli stessi conseguiti. “Grazie all’intuizione concreta e vincente del Direttore Arena – ha detto Florio – abbiamo realizzato corsi verticali di trucco e parrucco per i ragazzi che aspirano ad esprimere la loro creatività sul palcoscenico e sul set , insegnando loro a confezionare in termini storici i trucchi e le acconciature, in modo da contestualizzarli alle diverse epoche in cui viene ambientato uno spettacolo. In tal modo – ha proseguito Florio – abbiamo creato per i nostri allievi una experience densa di contenuti, permettendo loro di entrare virtualmente in un certo periodo storico, approfondendo il costume, la moda, la musica di quegli anni in modo da poter discernere la differenza che c’è ad esempio tra gli anni ’20 e gli anni ’40 in diversi paesi del mondo”. Una formazione, quella del maestro Florio, per l’occasione coadiuvato dalle sue assistenti in veste di docenti, Pina Cirella e Teresa Pezzella, che evidenzia un forte connotato internazionale, così da poter consentire a ciascun allievo di rapportarsi sul piano lavorativo non solo con un regista , scenografo o costumista italiano, ma di qualunque altra nazionalità. A chiusura del corso di Trucco & Parrucco per il Cinema di primo livello, durante una emozionante kermesse svoltasi presso la sede della “Cilea Academy”, condotta dallo stesso Florio, sono stati consegnati i diplomi da Magda Mancuso accompagnata da Diego Paura, Gaetano Giovansante e Feliciano Padricelli by AP Tricosistem di Benevento agli allievi con costanza ed impegno hanno frequentato le lezioni di questo primo anno accademico. In particolare, sono stati insigniti per il make up: Katia Lucarella che ha realizzato una tesina sul trucco beauty anni “80; Desireèe Lucarella che si è espressa con un trucco ispirato a Cleopatra, regina d’Egitto mentre Anna abete ha proposto un trucco pin up anni “50 , Francesca De Rosa un trucco beauty anni “70, Maria Pia Montone e Marika Aprea un trucco correttivo. Per il segmento “Esperto Parrucchiere Base Cinema & Teatro, hanno conseguito il diploma: Milena Stanzione con un elaborato su un’acconciatura anni “50 , Erminio Lollo che ha proposto un’acconciatura anni “40 , Raffaella Margano che ha realizzato una tesina su un’acconciatura anni “20. L’ evento è stato ravvivato dalle note musicali del maestro Aldo Vitagliano al pianoforte by Villa Viscione e da “pillole” di live show by gli artisti Gigi Attrice, Mr. Hyde, Francesca Librano.