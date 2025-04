Cilento 1780 celebra il Made in Italy con la Cravatta Italia

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Cilento 1780 rende omaggio all’eleganza e all’identità italiana con la sua iconica “Cravatta Italia”, creata per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Realizzata in pregiata seta blu e confezionata con la tecnica sartoriale delle sette pieghe, la cravatta si distingue per il dettaglio grafico della bandiera italiana che sventola lateralmente, in un movimento simbolico che unisce stile, storia e orgoglio nazionale.

Un modello mai realizzato prima, oggi diventato un vero e proprio simbolo dell’italianità nel mondo. Indossata da capi di Stato, ambasciatori e personalità pubbliche, la “Cravatta Italia” rappresenta la sintesi perfetta tra heritage artigianale e spirito patriottico.

“L’idea era quella di creare una cravatta che non fosse solo un accessorio, ma un’emozione da indossare. Il tricolore che sventola sul tessuto racconta un’identità forte, elegante, riconoscibile. Un modo per portare con sé l’Italia, in ogni occasione,” dichiara Ugo Cilento, ottava generazione della maison napoletana. Con questa creazione, Cilento 1780 ribadisce il proprio impegno a promuovere la cultura sartoriale italiana nel mondo, valorizzando la tradizione come leva d’innovazione.