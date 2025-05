Cilento 1780 celebra il Teatro San Carlo con una collezione esclusiva di foulard e cravatte

Cilento 1780, la storica maison sartoriale napoletana, firma una nuova collezione realizzata per il Real Teatro di San Carlo, uno dei più antichi e prestigiosi teatri d’opera del mondo, cuore della cultura musicale italiana e simbolo identitario della città di Napoli.

La collezione, composta da cravatte e foulard in pura seta, nasce da un attento lavoro di studio cromatico e grafico sulla straordinaria volta affrescata del Teatro, dipinta nel 1811 da Giuseppe Cammarano. L’opera raffigura Apollo che presenta a Minerva i più grandi poeti del mondo antico e moderno, in un trionfo di armonia e classicità. Ogni colore e dettaglio del tessuto è stato ricostruito con meticolosità per imprimersi sulla seta con la massima fedeltà, in particolare nei foulard da donna.

La collezione è stata presentata ufficialmente oggi mercoledì 7 maggio alle ore 12.00 presso il Teatro di San Carlo, alla presenza del Sindaco di Napoli e Presidente della Fondazione Teatro di San Carlo Gaetano Manfredi, del Direttore Generale Emmanuela Spedaliere e di Ugo Cilento, ottava generazione della maison.

“Il Teatro di San Carlo non è solo un luogo di cultura, ma anche un simbolo della creatività e dell’eccellenza napoletana. Questa collaborazione con Ugo Cilento e Luciano Romano rappresenta una straordinaria fusione tra arte, moda e identità, capace di portare il nostro patrimonio oltre i confini del palcoscenico,” dichiara il Sindaco Gaetano Manfredi.

“Questa collezione è un progetto che nasce dalla volontà di raccontare il San Carlo in una forma nuova, attraverso l’occhio di un artista e la mano di un grande maestro della sartoria. È un modo elegante per ‘indossare’ il Teatro, renderlo parte della quotidianità e della memoria collettiva,” afferma Emmanuela Spedaliere, Direttore Generale del Teatro.

Con questa creazione, Cilento 1780 prosegue la sua vocazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso la moda.

“Il Teatro di San Carlo non è solo un luogo, è un’emozione collettiva che attraversa i secoli. Racchiudere in una cravatta o in un foulard l’eco di quella bellezza e della sua storia significa rendere omaggio a una Napoli che si esprime con l’arte, con la musica e con lo stile non solo in Italia, ma in tutto il mondo”, dichiara Ugo Cilento.

La collezione sarà disponibile a partire dal 7 maggio nelle boutique Cilento 1780 di Napoli e Milano, e presso il bookshop del Teatro di San Carlo.