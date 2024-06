Cilento celebra il Paese che va, ecco la cravatta Go Italia Go

Nei giorni in cui i dati Svimez sul Pil, che segnano un deciso +0,9% rispetto allo scorso anno, premiano in particolare il Meridione con un +1,3%, anche Ugo Cilento. si legge in una nota, “vuole celebrare assieme all’amico Pierluigi Petrone questo momento di ripresa dell’economia italiana. Nel giro di poco più di 48 ore è nata così la nuova cravatta Go Italia Go, disegnata dai due imprenditori e realizzata da Maison Cilentodal 1780, dedicata a quanti confidano, credono e si auspicano una sempre maggiore ripresa del Paese che non conosceva una crescita così decisa dal 2015. Realizzata in sette pieghe, nel pieno rispetto della tradizione artigianale Cilento, la cravatta a fondo blu porta sulla pala il disegno ricamato di un aereo con i colori della nostra amata bandiera in fase di decollo, segno di potenza, forza e veloce accelerazione. Sul codino invece la cravatta riporta il motto “Go Italia Go”, un’incitazione gioiosa e piena di soddisfazione che ha pervaso in queste ore quanti non hanno mai smesso di crederci, nonostante le vicissitudini non certo incoraggianti degli ultimi anni.

“Il tema scelto per la cravatta disegnata da me e da Pierluigi Petrone – afferma Ugo Cilento – vuole proprio essere un nostro augurio di forza e una vera e propria spinta emozionale ad un’economia sempre più solida e in continua crescita. Che l’Italia possa essere un esempio e un vero e proprio motore per l’Europa intera, promuovendo le bellezze del proprio patrimonio ricco di storia, tradizioni ed eccellenze imprenditoriali, professionali e gastronomiche uniche al mondo”.