Cilento, il presidente del Parco: Siamo zona turistica, dobbiamo essere vaccinati prima

“Il Cilento può rientrare a pieno titolo nelle strategie per la ripartenza del turismo della regione Campania anche inserendolo tra le priorità del progetto di immunizzazione dei luoghi turistici”. Lo dichiara Tommaso Pellegrino, presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che oggi ha preso parte all’incontro con i sindaci del Cilento svolto a Camerota alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. Pellegrino, che è anche consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva, spiega di aver “molto apprezzato la volontà espressa dalla Regione Campania e dal presidente Vincenzo de Luca di procedere alla campagna vaccinale nelle isole del golfo di Napoli, con l’intento, ovviamente condivisibile, di rilanciare il settore turistico e sostenere chi ha pagato probabilmente il conto più salato dell’emergenza Covid. Sono convinto – aggiunge – che la richiesta di allargarne la portata anche alla nostra realtà risulti strategica nel grande progetto di rilancio dell’economia turistica in Campania. Siamo l’unico Parco italiano ad entrare nella top ten europea delle Aree protette stilata da Tripadvisor, con ben 4 riconoscimenti Unesco e con il mare considerato tra i più belli d’Italia, che vanta aree interne particolarmente suggestive. Un modello in termini di sviluppo sostenibile, vista la capacità di creare economia e occupazione puntando sul turismo, sulla cultura e sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Una realtà di particolare rilevanza nel settore turistico della nostra regione che ha visto realizzati numerosi investimenti da parte di chi ha creduto nelle straordinarie potenzialità di questo territorio che in termini di ambiente, paesaggio, cultura, arte, tradizioni non ha nulla da invidiare a nessuno e che ogni anno continua ad affascinare e ad attrarre migliaia di visitatori”, conclude Pellegrino.