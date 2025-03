Cilento tastes 2025: un’esperienza sensoriale tra gusto, cultura e tradizione

Dal 4 al 6 aprile 2025 torna Cilento Tastes 2025, l’evento organizzato dall’associazione Cilentox100, che mette al centro l’autenticità dei prodotti tipici locali e rappresenta un’importante occasione per dare visibilità ai piccoli produttori del territorio. Al format tradizionale, che prevede degustazioni, masterclass, convegni e laboratori per tutte le età, si aggiungono delle novità: un’area interamente dedicata alla cultura mediterranea del Cilento. In questo spazio, comuni, enti e associazioni si uniranno per valorizzare l’identità territoriale, proponendo ai visitatori un viaggio tra storia, tradizioni e sapori: Provincia di Salerno, Comune di Novi Velia, Comune di Serre, Comune di Magliano Vetere, Cia Salerno Confederazione italiana agricoltori, Museo Vivente della Dieta Mediterranea. L’obiettivo è raccontare il Cilento non solo come terra di eccellenze gastronomiche, ma anche come custode di un inestimabile patrimonio culturale. Tra le new entry di quest’anno: La Bottega Cilento e la Cantina Cilento, due nuovi spazi pensati per sostenere concretamente i piccoli produttori. Gestiti direttamente dall’organizzazione, permetteranno ai partecipanti di scoprire e acquistare le specialità del territorio, dando così maggiore visibilità a chi, con dedizione, tramanda antiche tradizioni. Proprio in quest’ottica, l’evento offrirà una panoramica delle eccellenze gastronomiche cilentane, mettendo in luce quei prodotti che meglio rappresentano la cultura e la storia del territorio. Dal Fico Bianco del Cilento dop, apprezzato per la sua dolcezza e versatilità, al fusillo di Felitto, pasta artigianale tramandata di generazione in generazione, fino alla pizza fritta e all’antica pizza cilentana, accanto a queste specialità le alici di Menaica, la mozzarella nella mortella, i formaggi di pecora e mucca, oltre a una selezione di salumi tipici come capicollo, salsicce stagionate e soppressate, prodotti secondo antiche ricette locali. Anche la pasticceria avrà il suo spazio con dolci tradizionali come le zeppole di Castellabate, le scauratelle e i biscotti di mandorla, testimonianze di una cultura contadina ancora viva. Il tutto sarà accompagnato dalle eccellenze dell’olio extravergine d’oliva cilentano e dallo zafferano locale, due prodotti che rappresentano al meglio il legame tra il territorio e la sua biodiversità. Naturalmente, un ruolo di primo piano sarà riservato ai vini del Cilento, con la presenza di cantine che proporranno degustazioni di Aglianico, Fiano e Rosato cilentano, testimoni dell’evoluzione e della qualità della viticoltura locale. Accanto al vino, anche i birrifici artigianali presenteranno le loro creazioni, con birre innovative ispirate ai sapori mediterranei. Inoltre, l’evento darà spazio alla conoscenza e all’approfondimento attraverso masterclass dedicate all’olio, ai salumi, ai vini e ai formaggi, guidate da esperti del settore e ancora focus sulla pizza cilentana, la merenda e antiche tradizioni e un’intera area dedicata alla cultura Parallelamente, per coinvolgere anche i più piccoli, saranno organizzati laboratori creativi incentrati su attività come uncinetto, intreccio di cesti, preparazione della pasta fatta a mano, costruzione di burattini e lavorazione della pizza, permettendo ai bambini di scoprire le antiche arti manuali del Cilento. L’evento, però, non si limiterà solo al cibo, infatti a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, sarà la musica. Gruppi locali animeranno le serate dell’evento, creando un connubio perfetto tra tradizione gastronomica e cultura popolare, per un’esperienza che saprà coinvolgere tutti i sensi. Tra i partner Caffè Borbone, Alter Eco, Pasabache, Grimaldi Energia, Sacar Forni. I media partner: WonderMag, Ida Paradiso con la sua agenzia di marketing e comunicazione Food&Wine, Radio Punto Zero.