Cilento Vallo di Diano Experience, 2 giugno in mongolfiera a San Giovanni a Piro

Si avvicina l’appuntamento in mongolfiera di San Giovanni a Piro il prossimo 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. L’evento, previsto lo scorso 26 aprile, è stato sospeso a causa delle avverse condizioni meteo e rientra nel progetto Cilento Vallo di Diano Experience per le città creative dell’Unesco nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, con Capaccio Paestum comune capofila. Gli altri comuni della rete sono Castellabate, Ascea, Ceraso, Montecorice, Padula, Perdifumo, San Mauro Cilento e Serramezzana.

San Giovanni a Piro, al suo secondo appuntamento creativo, ha scelto una soft adventure con ascesa vincolata in mongolfiera per godere da un diverso punto di osservazione la bellezza dei luoghi, al fine di promuovere il sito di interesse artistico, storico, architettonico e paesaggistico. L’esperienza avrà luogo lunedì 02 giugno in località Scurone, a partire dalle ore 19:30. Un’occasione unica per ammirare il borgo alle falde del monte Bulgheria da una prospettiva magica e rara, sospesi tra cielo e terra nei colori del tramonto.

I partecipanti sono invitati a catturare il momento e a condividerlo sui social media, taggando “cilentovallodidianoexperience”. L’evento potrà essere cancellato e rimandato se le condizioni meteo non ne permetteranno lo svolgimento in piena sicurezza.