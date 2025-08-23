Cina, a settembre accordo di collaborazione economica tra Italia e Municipalità di Pechino

Il prossimo 3 settembre a Roma si terrà un incontro di rilievo istituzionale e imprenditoriale che vedrà protagonista una delegazione ufficiale della Municipalità di Pechino, in visita in Italia per esplorare nuove opportunità di collaborazione con il tessuto produttivo nazionale.

L’appuntamento, promosso da Assocamerestero in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Cina e la Banca Popolare di Sondrio, riunirà i rappresentanti dei distretti di Xicheng, Haidian e Tongzhou, considerati tra i più innovativi e dinamici dell’area metropolitana di Pechino.

Al centro dei lavori vi saranno le prospettive di cooperazione economica tra Italia e Cina in settori strategici ad alto valore aggiunto, tra cui digitalizzazione, intelligenza artificiale, manifattura avanzata, energie rinnovabili, farmaceutica, sport invernali, moda e retail.

L’incontro si svolgerà dalle 10.00 alle 13.00 presso la sede romana della Banca Popolare di Sondrio e sarà articolato in una sessione plenaria, con interventi istituzionali e testimonianze dal mondo economico, seguita da un momento di networking dedicato al confronto diretto tra imprese italiane e delegati cinesi, supportato da un servizio di interpretariato.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria entro il 29 agosto.