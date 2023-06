Cina, a Wuhan apre una scuola sino-italiana di economia e diritto

Una nuova scuola sino-italiana di diritto ed economia è stata inaugurata a Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hubei.

La scuola, co-fondata dalla Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) e dall’Università La Sapienza di Roma, mira a coltivare talenti internazionali per integrare le discipline di economia, diritto e management.

Dal 2016 le due università hanno portato avanti una cooperazione approfondita e hanno ottenuto risultati fruttuosi, ha dichiarato il presidente della ZUEL, Yang Canming.

Yang auspica che le due università continueranno ad approfondire la cooperazione e a creare un nuovo modello per lo sviluppo delle scuole di cooperazione sino-straniere, aprendo una nuova frontiera accademica nel campo del diritto e dell’economia, e realizzando una piattaforma che coltivi i talenti internazionali del diritto.

Questo progetto segna l’ultimo successo della cooperazione bilaterale, ha dichiarato Bruno Botta, prorettore dell’Università La Sapienza di Roma.

La cooperazione nei settori di diritto, istruzione e cultura ha avvicinato le due organizzazioni, ha affermato Botta, ricordando che la Cina e l’Italia sono rappresentanti delle civiltà orientale e occidentale e condividono una lunga storia di amicizia. (Xin) © Xinhua