Cina, accordo con l’Università di Siena: alla Biblioteca di Wenzhou una sezione dedicata all’Italia

La Biblioteca dell’Università cinese di Wenzhou si arricchisce di una sezione di Italiano grazie a collezioni prestigiose e volumi donati dall’Università di Siena

La professoressa Silvia Calamai: “L’obiettivo è quello di diffondere la lingua italiana proprio nell’area dalla quale provengono le comunità cinesi insediate in Toscana”

La Biblioteca dell’Università di Wenzhou si arricchisce di una sezione di Italiano su iniziativa dell’Università di Siena, che con l’Ateneo cinese intrattiene da anni proficui rapporti di collaborazione.

“Si tratta di un ulteriore segno, concreto, del legame tra i due atenei e delle attività del Corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa dell’Università di Siena a Wenzhou – commenta la presidente del corso con sede ad Arezzo, Silvia Calamai – . Abbiamo raccolto edizioni prestigiose e libri dalle biblioteche di ateneo e dalle nostre biblioteche personali, che sono stati donati per questo progetto volto alla diffusione della lingua italiana proprio nell’area dalla quale provengono le comunità cinesi insediate in Toscana”.

Le relazioni tra le due istituzioni, avviate nel 2016 per lo scambio di studenti e docenti e attività di ricerca congiunte, si erano rafforzate dopo il viaggio di una delegazione senese in Cina nell’ottobre 2019, viaggio al quale aveva partecipato anche il rettore dell’Ateneo Francesco Frati insieme alle docenti Silvia Calamai e Maria Omodeo.