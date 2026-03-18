Cina, aumentano le città pilota per agevolare il commercio transfrontaliero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2026 la Cina porterà a 45 le città pilota per una campagna di agevolazione del commercio transfrontaliero, incrementandole rispetto alle 25 del 2025, ha dichiarato lunedì l’Amministrazione generale delle dogane (GAC).

La campagna semestrale è stata avviata congiuntamente dalla GAC e da altri 23 dipartimenti.

Sun Meijun, a capo della GAC, ha annunciato in una riunione di avvio che 20 città sono state aggiunte di recente all’elenco pilota, tra cui Hohhot, Changchun, Suzhou, Jinhua, Quanzhou, Nanchang, Yantai, Wuhan, Changsha, Zhuhai, Nanning, Kunming e Xìan.

La campagna vedrà l’introduzione di una serie di nuove misure, incentrate sul potenziamento del commercio di prodotti, sull’espansione del commercio di servizi e sulla promozione del commercio digitale e sostenibile.

Le misure comprendono innovazioni nella supervisione delle procedure di sdoganamento, servizi ottimizzati per nuove forme di commercio estero, una maggiore efficienza della logistica transfrontaliera, la costruzione di porti più intelligenti, un migliore allineamento con gli standard internazionali e un maggiore sostegno alle imprese.

Un funzionario della GAC ha affermato che agevolare il commercio transfrontaliero è fondamentale per ampliare l’apertura, rafforzare la cooperazione e rendere più fluidi i flussi economici interni e internazionali. Questo aiuta inoltre le imprese ad assicurarsi ordini, esplorare mercati e aumentare gli utili in un contesto di incertezze globali, dimostrando al tempo stesso il sostegno della Cina all’Accordo sull’agevolazione del commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio e al sistema commerciale multilaterale.

Dal 2018, la GAC organizza campagne annuali per rafforzare il commercio transfrontaliero, e ha attuato un totale di 144 misure entro il 2025, di cui 110 adottate a livello nazionale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).