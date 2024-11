Cina, aumentano le richieste di visto verso l’Italia

Aumentano le richieste di visto dalla Cina per l’Italia e si prevede di raggiungere i livelli pre-pandemici entro la fine del 2024. Lo afferma VFS Global, operatore burocratico

L’aumento delle richieste di visto dalla Cina all’Italia sta alimentando un incremento dei collegamenti aerei diretti tra i due Paesi. In risposta a questa crescita, VFS Global, società leader nell’outsourcing per la gestione delle attività amministrative e non valutative relative alle richieste di visti, passaporti e servizi consolari, ha istituito 5 centri autonomi per le richieste di visto in tutta la Cina. Questi centri forniscono una varietà di servizi più ampia ai richiedenti.

La crescente connettività tra Italia e Cina, segnata dall’espansione dei voli diretti e delle rotte aeree che facilitano la mobilità, ha influenzato in modo significativo le richieste di visto dei cittadini cinesi per l’Italia. A seguito della riapertura dei confini cinesi per i viaggi internazionali nel 2023, l’ENIT ha registrato una notevole crescita delle richieste di visto da parte dei viaggiatori cinesi, che solamente nei primi mesi del 2023 ha raggiunto il 30% dei livelli visti nel 2019.

A settembre, infatti, la compagnia China Eastern Airlines ha lanciato i primi voli diretti tra Milano Malpensa e Xi’an, oltre che tra Shanghai e Venezia – tra i passeggeri anche l’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti – segnando un significativo avanzamento nei rapporti tra i due Paesi.

Non solo, nell’estate del 2024 è stata inaugurata anche la rotta Milano-Chengdu, che ha posizionato l’Italia al terzo posto in Europa per la maggiore capacità di trasporto passeggeri verso la Cina. Questi nuovi collegamenti aerei offrono ulteriori opportunità di viaggio sia per turismo che per affari.

Le richieste di visto del mercato cinese hanno registrato una crescita importante. I visitatori cinesi in Italia sono passati da 350mila nel 2014 a oltre 575 mila nel 2019, l’anno di punta prima della pandemia. In seguito, le restrizioni hanno portato a un calo sostanziale delle domande, con solo 50.646 richieste nel 2020, circa 12 mila nel 2021 e poco più di 20.500 nel 2022. Tuttavia, il numero è risalito a 142mila nel 2023.

Quest’anno VFS Global ha già elaborato un numero significativo di richieste di visto per l’Italia, segnando un rapido incremento che si allinea con l’obiettivo di tornare ai volumi pre-pandemia, quando l’Italia era la principale destinazione in Europa per i turisti cinesi, attirando oltre 3 milioni di arrivi.

Tra il 2023 e il 2024, VFS Global ha rinnovato e ampliato tutti i Centri per le richieste di visto (VAC) in Cina dedicati all’Italia per facilitare la ripresa post pandemia. Ogni VAC presenta elementi distintivi di design italiano e aree promozionali volte a sostenere il Sistema Italia, che mira a creare un approccio coeso per rafforzare l’influenza economica e culturale dell’Italia sulla scena mondiale. I centri presentano aree promozionali con marchi e materiali culturali italiani, creando un’autentica atmosfera italiana per i richiedenti e i visitatori.

Inoltre, VFS Global, in collaborazione con l’ambasciata e i consolati italiani in Cina, offre un supporto significativo alla comunità italiana facilitando le richieste di visto per i viaggi in Italia. Un servizio degno di nota è il programma fast-track per i membri della Camera di Commercio Cina-Italia (CICC). Questo programma fornisce un canale dedicato ai dipendenti stranieri delle aziende associate alla CICC, consentendo loro di prenotare gli appuntamenti per le domande di visto italiano presso i centri di richiesta in Cina.

VFS Global gestisce 15 centri per le richieste di visto dedicati esclusivamente all’elaborazione delle domande per l’Italia, senza condividere le risorse con altri governi clienti. I Centri si trovano a Pechino, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Xi’an, Changsha, Chengdu, Fuzhou, Hangzhou, Jinan, Kunming, Nanjing, Shenyang, Shenzhen e Wuhan. Questa ampia copertura del territorio facilita i richiedenti a presentare la loro domanda senza doversi recare in una delle città in cui la Missione è presente con i suoi uffici.