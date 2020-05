Cina, automotive: c’è la firma dell’accordo tra Faw e Silk Ev

Il Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha presenziato alla cerimonia virtuale per la firma dell’accordo tra FAW, il più grande produttore di auto cinese e Silk EV, società dell’ingegneria e del design di auto, per un investimento di oltre un miliardo di euro per la progettazione, ingegnerizzazione e produzione di vetture di alta gamma full electric e plug-in in Emilia Romagna. Presenti all’evento l’Assessore allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, e il Governatore della provincia cinese di Jilin, Jing Junhai. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha sottolineato come questo investimento sia il risultato della fruttuosa cooperazione economica bilaterale tra Italia e Cina e un importante segno di confidenza degli investitori stranieri nel mercato italiano, in un momento molto difficile, a causa della pandemia Covid-19. “In Italia, il settore automobilistico e’ stato identificato come prioritario dal governo ed e’ stato uno dei primi a riprendere le operazioni” – ha aggiunto Di Stefano – “Siamo sicuri che il settore proverà la sua forza e resilienza e sarà in grado di riprendersi in pieno dopo la crisi. Il Governo sosterrà la crescita e l’evoluzione del settore, sia in termini di export che di attrazione investimenti, come sempre abbiamo fatto in un vero orizzonte di Sistema Paese”. “In questo settore, l’Italia ha il vantaggio competitivo di una catena di approvvigionamento unica e completa che ci consente di raggiungere una eccellenza riconosciuta globalmente. Siamo certi che questa nostra catena saprà sostenere gli obiettivi ambiziosi del progetto che stiamo presentando oggi.” – ha concluso il Sottosegretario.