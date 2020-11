Cina, celebrazioni per il 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche

Lunedì 9 novembre, presso il Centro per gli Scambi Internazionali Culturali e Turistici di Chongqing, si è tenuto un concerto per la celebrazione del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. L’evento, a cui hanno preso parte i principali rappresentanti del Governo locale, è stato organizzato in occasione della visita ufficiale a Chongqing e Chengdu dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese Luca Ferrari.

La performance è stata preceduta dai discorsi ufficiali del Console Generale d’Italia a Chongqing Guido Bilancini, del Direttore Generale dell’Ufficio Affari Esteri della Municipalità di Chongqing Zhang Yongwu e del Funzionario della Commissione per lo Sviluppo Culturale e Turistico della Municipalità di Chongqing Bai Yuxuan.

Nella suggestiva cornice del Centro per gli Scambi Internazionali e Culturali di Chongqing, i tre musicisti cinesi Li Weiyan, Hao Xiaorui e Ge Aixin hanno poi intrattenuto il pubblico presente con un repertorio di famosi brani italiani e cinesi.

Al termine della performance, gli ospiti hanno assistito ad una speciale cerimonia di illuminazione del World Financial Center, palazzo in cui ha sede il Consolato Generale d’Italia a Chongqing, su cui è stato proiettato un messaggio per celebrare l’importante ricorrenza.

Dopo il concerto, presso il Niccolo Hotel di Chongqing, si è tenuto un ricevimento alla presenza di rappresentanti delle autorità e dei media locali, nonché dei consolati stranieri e della comunità italiana, nel corso del quale l’Ambasciatore Ferrari ha espresso soddisfazione per l’eccellente stato delle relazioni bilaterali.

Ha poi preso la parola la Vice Presidente della Conferenza Politica Consultiva del Popolo della Municipalità di Chongqing Zhang Ling.

Nella stessa giornata l’Ambasciatore Luca Ferrari ha inoltre incontrato il Vice Sindaco di Chongqing Li Bo, con cui ha discusso le potenziali opportunità di collaborazione tra l’Italia e la Municipalità del Sud-ovest, ed ha preso parte alla Cerimonia di Lancio della Settimana della Meccanica organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Cina. La missione prosegue, martedì 10 novembre, a Chengdu con una serie di incontri istituzionali con autorità locali.