Cina, conferenza unisce idee per la Via della Seta Marittima

HANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Conferenza 2025 sulla Cooperazione e lo Sviluppo urbano della Via della Seta Marittima e la Conferenza Internazionale delle Agenzie di Viaggio si sono aperte martedì nella città di Wenzhou, nella provincia orientale cinese di Zhejiang.

Con il tema “Integrazione e Innovazione per una Cooperazione Win-win”, quasi 400 partecipanti provenienti da Cina, Italia, Indonesia e altri Paesi stanno esplorando opportunità di crescita collaborativa durante l’evento.

Nell’ambito della Belt and Road Initiative, la Cina ha tracciato un percorso di cooperazione, opportunità e prosperità per uno sviluppo condiviso con i Paesi partner della Via della Seta Marittima, ha dichiarato Fu Hua, presidente dell’Agenzia di Stampa Xinhua, durante la cerimonia di apertura di mercoledì.

Guardando al futuro, Fu ha aggiunto che Xinhua favorirà gli scambi e fornirà servizi per sostenere la collaborazione multisettoriale tra le città della Via della Seta Marittima, contribuendo allo sviluppo di alta qualità della Belt and Road Initiative.

Nel suo intervento, Lian Yimin, presidente del Comitato Provinciale dello Zhejiang della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, ha sottolineato che la provincia continuerà a promuovere una cooperazione guidata dall’innovazione e a condividere i risultati dello sviluppo con le città della Via della Seta Marittima.

La conferenza, che si svolge da martedì a giovedì, è organizzata congiuntamente dalla redazione dello Zhejiang dell’Agenzia di stampa Xinhua, dal governo popolare municipale di Wenzhou, dal Dipartimento provinciale della cultura, della radio, della televisione e del turismo dello Zhejiang e da altre autorità.

