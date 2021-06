Cina, design: in mostra a Pechino oltre 150 opere dei maestri italiani

L’Ambasciatore d’Italia in Cina, Luca Ferrari, ha inaugurato a Pechino la mostra “Design Utopia 1880-1980: 100 Years of Design History / The Biagetti-Koenig Collection” allestita presso il Museo d’Arte della Tsinghua University come uno dei progetti più importanti per il 110mo anniversario della fondazione della prestigiosa università cinese. Concepita come un viaggio immaginario, la mostra -che sarà visitabile fino al prossimo 25 agosto- attraversa 100 anni di Design Internazionale esponendo oltre 150 opere di grandi Maestri italiani. Filo rosso dell’esibizione è la rappresentazione dei momenti più cruciali dell’evoluzione del design del prodotto industriale italiano e internazionale, di cui vengono evidenziati sfumature e contrasti attraverso le diverse esperienze che hanno generato il design contemporaneo. L’Ambasciatore Ferrari ha ricordato come “il genio dei maestri del design italiano è divenuto un simbolo della cultura e dell’arte italiana nel mondo, che ogni anno la Farnesina celebra con la Giornata del Design. Il design è divenuto anche un prezioso strumento di cooperazione e di scambi interuniversitari, come dimostrano gli accordi tra alcune università italiane e la prestigiosa Università Tsinghua di Pechino. La mostra Design Utopia -ha sottolineato l’Ambasciatore Ferrari- è inoltre un importante tassello del ricco palinsesto di attività della ‘Road to 2022’, il percorso artistico e culturale di avvicinamento all’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina del 2022”.